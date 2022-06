Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger plante Turnier mit Rechtsextremem - SGE-Profi reagiert

Martin Hinteregger gerät aufgrund des Hinti-Cups in Bedrängnis, weil sein Geschäftspartner in rechten Milieus verwoben ist. Der Frankfurt-Star reagiert mit deutlichen Worten und bläst das Turnier ab.

Der Eintracht-Frankfurt-Star und ein von ihm geplantes Fußballturnier mit dem Titel Hinti-Cup stehen nach der Enthüllung hochbrisanter Hintergründe in der Kritik. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ein Bericht des Journalisten Michael Bonvalot hat ausgeleuchtet, dass Hintereggers Geschäftspartner Heinrick Sickl in rechtsextremen Kreisen aktiv ist. Sickl ist Teil der Hinti Event GmbH, die dieses Fan-Event in der Heimatgemeinde Sirnitz in Österreich veranstaltet.