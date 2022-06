FC Barcelona: Boss Laporta mit vollmundiger Ansage - mit Folgen für Lewandowski-Saga?

Ablösefrei? Brisantes Barca-Versprechen an Salah

Nach Darstellung von Präsident Joan Laporta kann der in den vergangenen Jahren finanziell schwer gebeutelte FC Barcelona schon bald wieder nahezu schuldenfrei sein - und eine große Transfer-Offensive einleiten können.

Laporta stellt Großes in Aussicht

Bei einer Ansprache vor dem Senat des Klubs - einem Gremium aus 1000 alteingesessenen Vereinsmitgliedern - warb Laporta für die Genehmigung von zwei Finanzspritzen, die den Klub in entscheidendem Maße sanieren sollen, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 16. Juni stehen sie zur Abstimmung.

„Die wirtschaftlichen Mittel werden uns zurück zu alter Normalität führen - schneller als erwartet. Wenn dafür gestimmt wird, werden wir verschiedene Deals einfädeln können, die uns eine normale Schuldenquote und ein positives Vermögen einbringen. So werden wir in der Lage sein, Spieler zu verpflichten, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.“, erläutert Laporta. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Mit den zu betätigenden „Hebeln“ meint Laporta in erster Linie die Genehmigung des Verkaufs einer Minderheitsbeteiligung (49,9%) von „Barca Licensing and Merchandising“ (BLM), was Einnahmen von fast 200 Millionen Euro einbringen würde. Außerdem soll eine Abtretung von bis zu 25% der Einnahmen aus den LaLiga-TV-Rechten weitere 540 Millionen Euro erzielen.