Nations League, DFB-Team: Auch ohne Sieg: Bierhoff zieht positives Zwischenfazit

„Die Bilanz sieht sehr positiv aus, auch wenn wir uns mehr erwartet haben. Wir sind auf einem guten Weg, die Richtung stimmt“, sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie am Donnerstag in Herzogenaurach. Es gebe aber „noch Arbeit zu erledigen“.

Nach den Unentschieden in Italien und gegen England (beide 1:1) steht am Samstag (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Budapest gegen Ungarn die dritte Begegnung an. Der Viererpack wird mit dem Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach (14. Juni) abgeschlossen.