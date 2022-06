WM-Qualifikation: Schröder zurück im DBB-Aufgebot

Der NBA-Profi gehört wie erwartet zum Aufgebot von Bundestrainer Gordon Herbert für die WM-Qualifikationsspiele bei Gastgeber Estland (30. Juni) und in Bremen gegen Polen (3. Juli/beide MagentaSport).

Neben Schröder (zuletzt Houston Rockets) ist im derzeit noch 16-köpfigen Kader für die Länderspiele in Isaac Bonga (zuletzt Toronto Raptors) nur ein weiterer Spieler dabei, der 2021/22 in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgelaufen ist. Beide suchen nach einem neuen Klub.

Schröder (28) hat seit der enttäuschend verlaufenen WM 2019 in China nicht mehr in der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gespielt. Im Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2021 fehlte er ebenso wie beim Highlight in Tokio.