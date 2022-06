Diversität in Apex Legends: Diese Charaktere repräsentieren LGTBQIA2S+

Repräsentation und Sichtbarkeit der LGTBQIA2S+ Community wird auch in Videospielen immer häufiger präsent. Welche Charaktere verkörpern Diversität in Apex Legends?

Der Monat Juni wird international als „Pride Month“ gefeiert, in dem Menschen unterschiedlichster sexueller Präferenz zu jener stehen und sie zelebrieren. In vielen Games die auf dem Markt sind, findet die LGTBQIA2S+ Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgenders, Queers, Intersexuelle, Asexuelle und Two-Spirit) nur am Rande oder in der Regel gar nicht statt – in Apex Legends sind immer mehr Charaktere zu finden, die für Inklusion stehen.