Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter vernehmungsfähig: "Geht mir viel besser"

„Es geht mir viel besser“, sagte der frühere FIFA-Präsident am Morgen auf Frage der Vorsitzenden Richterin Joséphine Contu Albrizio im schweizerischen Bellinzona. Zum Auftakt am Mittwoch hatte seine Aussage im Prozess gegen ihn und den früheren UEFA-Boss Michel Platini wegen gesundheitlicher Probleme verschoben werden müssen.

Der Schweizer Blatter ist zudem wegen Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung angeklagt, der Franzose Platini wegen Beihilfe dazu. Auch Platini soll am Donnerstag planmäßig vernommen werden. "Ich weiß nicht, warum wir uns in einer Strafverhandlung befinden, für ein Verwaltungsverfahren innerhalb eines Verbandes", sagte Blatter vor Gericht.

Konkret geht es um zwei Millionen Schweizer Franken (1,92 Millionen Euro) plus 229.126 Franken (220.000 Euro) an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Summen gingen im Jahr 2011 vom Weltverband FIFA an Platini, den damaligen Präsidenten der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Blatter berief sich am Donnerstag erneut auf ein mündliches "Gentlemen's Agreement". "Er war seine Million wert", sagte er mit Blick auf Platini.