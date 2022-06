Michael Ballack bekommt weiteren TV-Job: Das sagt sein neuer Arbeitgeber DAZN

Nicht nur Süle! Diese Transfers sorgten in München für Unruhe

Der ehemalige DFB-Kapitän wird ab August Teil des Teams von DAZN , wie der Streaming-Dienst am Donnerstag bestätigt hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Als Experte auf DAZN möchte ich die Fans vor den Fernsehern mitnehmen, ihnen spannende Einblicke geben und starke Analysen liefern, um sie so für all die schönen Seiten des Fußballs zu begeistern“, sagte der 45-Jährige in einer Pressemitteilung.