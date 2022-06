NBA-Finals: Curry-Show reicht nicht! Celtics gehen gegen Warriors 2:1 in Führung

Die Boston Celtics gehen in den NBA-Finals wieder in Führung. Steph Curry kann trotz eines starken Auftritts die Niederlage seiner Warriors nicht verhindern.

Die Bosten Celtics haben in ihrem ersten Heimspiel in den NBA-Finals, dank einer starken Defensivarbeit, wieder die Führung übernommen. Die Mannschaft um Daniel Theis konnte sich gegen die Golden State Warriors mit 116:100 durchsetzen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

In der Serie führen die Celtics nun 2:1 und brauchen noch zwei weitere Siege für den 18. Titel in ihrer Vereinsgeschichte. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Curry kann Niederlage nicht verhindern

Überragender Mann auf dem Platz war wieder einmal Steph Curry. Der NBA-Star war mit 31 Punkten bester Werfer der Partie. Dennoch konnte auch er am Ende nichts gegen Boston und seinen starken Shooting Guard Jaylen Brown ausrichten. Der Amerikaner verbuchte 27 Zähler für sein Team und hatte maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Celtics in Spiel drei der Finals.