AEW Dynamite: So lief die Neuordnung nach dem CM-Punk-Schock - neuer Titel eingeführt

Jon Moxley - der ehemalige Dean Ambrose von WWE - gewann bei der TV-Show Dynamite den Hauptkampf, in dem eine Chance auf den neu eingeführten Interimstitel bei der nächsten Großveranstaltung Forbidden Door auf dem Spiel stand. Moxley trifft dort auf einen von Partnerliga NJPW entsandten Gegner, aller Voraussicht nach Topstar Hiroshi Tanahashi, der den Platz am Wochenende in Japan mit Hirooki Goto auskämpft. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)