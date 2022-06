Konflikt mit dem FC Bayern: Würde Lewandowski so weit gehen wie Dembélé?

Robert Lewandowski will im Konflikt mit dem FC Bayern keine Eskalation. Ist der große Knall am Ende trotzdem unvermeidbar?

Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann: In der jüngeren Vergangenheit haben sich einige Top-Stars bewusst mit ihren Vereinen verkracht, um beim FC Barcelona zu unterschreiben – Trainingsstreik inklusive!

Wie SPORT1 aus dem Barca-Umfeld erfuhr, soll sich Präsident Joan Laporta in den vergangenen Tagen telefonisch bei Lewandowski-Berater Pini Zahavi gemeldet und für die öffentlichen Klartext-Aussagen des Stürmers bedankt haben.

Bayern-Bosse sprechen Machtwort

Doch nach dem „Basta“ der Bosse, verschärft mit Vorwürfen von Hasan Salihamidzic in Richtung Zahavi im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 , entschied er sich für einen Kurswechsel.

Das Ergebnis: eine öffentliche Schlammschlacht, die kein gutes Licht auf ihn warf. Lewandowski ruderte am Mittwoch in einem Interview mit der Bild ein wenig zurück, bat um Verständnis für seine Situation und beteuerte, keine Eskalation zu wollen.

Lewandowski ändert nicht seinen Standpunkt

An seinem Standpunkt hat sich nichts geändert: Lewandowski will unbedingt weg. Und er hofft, dass ihn seine Vorgesetzten endlich verstehen und ihm bis zum Vorbereitungsstart in gut vier Wochen eine Freigabe für einen Wechsel nach Barcelona erteilen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)