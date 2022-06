Harte Vorwürfe gegen Nadal: Hat er beim French-Open-Sieg gedopt?

Nadal versetzt Fans in Schrecken

Genau diese Aussagen sorgen für Aufsehen in der Sportwelt. So erheben nun zwei Rad-Profis im Interview mit der französischen Zeitung L‘Équipe schwere Vorwürfe gegen den Spanier.

So meint Guillaume Martin, dass eine solche Methode in seinem Sport verboten sei. „Und selbst wenn es nicht verboten wäre, würde ihn jeder gedopt nennen, weil unser Sport diesen Hintergrund hat“, schiebt er hinterher.

Aktionen von Nadal „sehr grenzwertig“

Der Profi vom französischen Rennstall Cofidis mahnt daher trotz aller Bewunderung für die Erfolge: „Fakt ist aber, dass sie Substanzen nutzen, um so weit zu kommen. Das ist sehr grenzwertig.“

Er ist mit seiner These nicht alleine, denn auch Landsmann Thibaut Pinot stellt die Leistungen von Nadal in Frage. „Wir haben in den letzten Wochen zu viele Athleten gesehen, die diese Art von Training anwenden“, schreibt er auf Twitter.