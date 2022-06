Ukraine siegt in der Nations League

Die Ukraine hat nur drei Tage nach dem Aus in der WM-Qualifikation Moral bewiesen und ist mit einem Sieg in die Nations League gestartet.

Die Auswahl des vom Krieg gebeutelten Landes gewann am Mittwochabend in Irland 1:0 (0:0), Wiktor Zygankow (47.) traf entscheidend. Das Publikum in Dublin zeigte vielfach seine Solidarität mit der Ukraine.