Wasserballer verlieren WM-Test gegen die USA

Die deutschen Wasserballer haben wenige Tage vor der WM in Ungarn (17. Juni bis 3. Juli) einen kleinen Rückschlag erlitten.

Die deutschen Wasserballer haben wenige Tage vor der WM in Ungarn (17. Juni bis 3. Juli) einen kleinen Rückschlag erlitten. Das Team von Bundestrainer Petar Porobic verlor am Mittwoch in Duisburg ein Testspiel gegen den Olympia-Sechsten USA mit 10:12 (3:3, 3:4, 3:2, 1:3), zeigte aber über weite Strecken eine ansprechende Leistung.