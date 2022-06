Turbine Potsdams Präsident Kutzmutz tritt zurück

Nur fünf Tage nach der Trennung von Trainer Sofian Chahed ist beim Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam der Präsident zurückgetreten. Rolf Kutzmutz stellte sein Amt am Mittwoch zur Verfügung, das teilte der Klub am Abend mit. Kutzmutz war 22 Jahre in verschiedenen Positionen für Turbine tätig, sieben Jahre stand er an der Spitze des sechsmaligen deutschen Meisters.