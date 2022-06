Handball, HBL: Füchse patzen, Kiel löst Champions-League-Ticket

Der THW Kiel löst am vorletzten Spieltag der HBL das Ticket für die Champions League. Dabei profitieren die Norddeutschen auch vom Ausrutscher der Konkurrenz.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich erneut für die Champions League qualifiziert. Der Pokalsieger setzte sich am Mittwoch bei den Rhein-Neckar Löwen mit 33:26 (14:15) durch und ist damit nach dem Patzer des Verfolgers Füchse Berlin vor dem letzten Spieltag der Bundesliga mit 56:10 Punkten nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. ( Service: Ergebnisse der HBL )

Die Füchse kamen beim Abstiegskandidaten HBW Balingen-Weilstetten überraschend nicht über ein 23:23 (12:13) hinaus. Damit liegen die Hauptstädter nun drei Punkte hinter dem THW auf Rang drei. Nur die beiden besten Teams gehen in der kommenden Saison in der Königsklasse an den Start. Neben Kiel ist Meister SC Magdeburg qualifiziert.