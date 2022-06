Biastoch wird Präsident des 1. FC Magdeburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen neuen Vereinspräsidenten. Dr. Jörg Biastoch wurde ohne Gegenstimme in das Amt gewählt, das teilte der Aufsteiger am Mittwochabend mit. Der 58-Jährige tritt am 1. Juli die Nachfolge von Peter Fechner an, der sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Fechner bleibt dem Klub als Ehrenpräsident erhalten.