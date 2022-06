Jonas Hofmann glänzt für DFB-Team - aber Zukunft bei Borussia Mönchengladbach unklar

Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach kommt zwar erst auf zwölf Länderspiele, in denen der 29-Jährige aber durchweg zu überzeugen wusste - so auch am Dienstag beim 1:1 in der Nations League gegen England, als ihm kurz nach der Pause mit dem Führungstreffer sein drittes Länderspieltor gelang. (Einzelkritik zum England-Spiel)