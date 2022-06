Nationalmannschaft: Nächster Rückschlag für Marco Reus - BVB-Kapitän fällt mit Muskelfaserriss aus

Der BVB-Kapitän hat in Vorbereitung auf die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn und Italien einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Das gab der DFB am Mittwochabend bekannt. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Reus erst vor kurzem von Infekt genesen

Reus war erst am vergangenen Samstag nach Herzogenaurach gereist, zuvor plagte ihn ein Infekt. Gegen England am Dienstag kam er nicht zum Einsatz. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Am Dienstagabend in München gegen die Three Lions saß er noch auf der Tribüne - abseits des Geschehens, wie so oft, wenn die DFB-Elf spielte. Unter anderem hatte er den WM-Triumph 2014 wegen eines Syndesmosebandrisses verpasst. Seit seinem Debüt im Oktober 2011 bestritt er nur 48 von 138 möglichen Länderspielen (15 Tore).