FC Bayern: Talent Gabriel Vidovic erhält Sonderlob von Martin Demichelis

Gabriel Vidovic absolvierte in dieser Saison seine ersten Bundesliga-Minuten.

Das Top-Talent des FC Bayern durfte in der Rückrunde gegen Arminia Bielefeld, den FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg insgesamt 32 Minuten ran.

Diese Erfahrungen verdiente sich Vidovic durch seine Leistungen bei den Amateuren, wo er in der Regionalliga Bayern auf 31 Scorerpunkte in 30 Partien kam - mit 21 Treffern belegte er Rang drei in der Torjägerliste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)