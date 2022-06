US-Turnerinnen im Simone Biles reichen Milliardenklage gegen FBI ein

Simone Biles und Co. klagen gegen das FBI © AFP/GETTY IMAGES/AFP/Archiv/Saul LOEB

"Die Mehrheit der Antragstellerinnen sind über 90 junge Frauen und Mädchen, die nach 2015 missbraucht wurden, weil das FBI die erforderlichen Schritte zu ihrem Schutz nicht unternommen hat", hieß es in einer Erklärung. USA Gymnastics meldete Nassar bereits im Juli 2015 an das FBI, aber der Arzt behandelte weiterhin Patienten an der MSU.