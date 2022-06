Eintracht Frankfurt: Platzt der Wechsel von Sebastian Polter?

Eintracht mit Polter schon seit Ende März einig

Ein Wechsel schien nur noch eine Frage der Zeit. Die Eckdaten sind geklärt, der Vertrag soll drei Jahre bis 2025 laufen. Auch das Weiterkommen in der Europa League änderte zunächst nichts an der Einstellung der Eintracht, die exakt einen solchen Stürmertypen suchen.

Der Name Polter steht nicht nur für Mentalität und körperliche Wucht, sondern auch für eine gute Torquote. Für Union Berlin, Bochum, Fortuna Sittard und die Queens Park Rangers traf er 77-mal und assistierte 33-mal. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Polter will schnelle Klarheit

Aktuell gibt es allerdings keine Bewegung in den Verhandlungen zwischen der Eintracht und Bochum, das weiterhin einen Nachfolger für Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sucht. Der VfL verlangt offenbar mehr als die von den Hessen gebotenen 1,5 bis zwei Millionen Euro.

Doch die Polter-Seite zeigt sich, wie SPORT1 weiß, auch verstört über den Umgang der Frankfurter in dieser Causa. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Die Geduld des kantigen Angreifers jedenfalls ist begrenzt. In Bochum sieht der 31-Jährige trotz Kontrakts bis 2023 keine Zukunft mehr. Deshalb will der Stürmer in den kommenden sechs bis sieben Tage Klarheit darüber haben, ob die Eintracht den Deal fixiert oder platzen lässt.