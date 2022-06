Formel 1: Williams verstößt gegen Finanzregeln

Schumacher? "Kann nicht so weitergehen!"

Seit 2021 gilt in der Formel 1 neues Reglement zur Deckelung der Ausgabe. Nun hat die FIA das erste Team für den Verstoß gegen die neuen Regeln bestraft.

In der Formel 1 hat mit Williams das erste Team gegen die neue Finanzregeln verstoßen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Das gab die Cost Cap Administration vom Weltverband FIA am Dienstag bekannt. Demnach muss der betroffene Rennstall 25.000 Euro Strafen zahlen, da er nicht bis zum 31. März 2022 aller erforderlichen Unterlagen für das Berichtsjahr 2021 eingereicht hat.

„Nach Prüfung der Erklärung von Williams und insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass der Verfahrensverstoß von Williams freiwillig vor Ablauf der Frist für die Berichterstattung am 31. März 2022 offengelegt wurde und Williams bei der Behebung des Verstoßes voll und ganz kooperativ war, hielt es die Cost Cap Administration für angemessen, Williams eine akzeptierte Vertragsbruchvereinbarung zur Behebung des Verstoßes anzubieten. Dieses Angebot wurde von Williams angenommen“, erklärte die FIA in ihrer Mitteilung.