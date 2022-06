NFL: Für immer bei den Green Bay Packers? Aaron Rodgers klärt Zukunft

Über die Zukunft von Quarterback Aaron Rodgers ist in der Vergangenheit immer wieder heiß spekuliert worden. Jetzt hat er in einer Aussage für Klarheit gesorgt.

In den vergangenen Jahren kokettierte er aber immer wieder mit einem Abgang von der Franchise, die ihn 2005 im NFL Draft an Position 24 auswählte. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Nun hat er in einer Pressekonferenz ein Machtwort gesprochen und alle Spekulationen beiseite gewischt. Auf die Frage, ob die Packers das einzige Team sein werden, für das er in der NFL spielen wird, antwortete er: „Ja, definitiv.“

Ex-Packers-Manager glaubt an Rodgers-Ende

Sollte Rodgers nach der kommenden Spielzeit jedoch in den Ruhestand gehen, „würden etwa 40 Millionen Dollar an Dead Money, aber auch 59 Millionen Dollar an nicht bedienten Boni an die Packers zurückfließen.“ Sollte er jedoch weiterspielen, würde besagter Dead Cap „auf ein noch nie dagewesenes Ausmaß ansteigen.“

Rodgers selbst sagte zu seinem Vertrag: „Ich verstehe, wie der Deal dargestellt wird. Für mich fühlt es sich an wie ein Jahr, plus zwei, plus eins, also wird es nach diesem Jahr sicher Entscheidungen geben.“ Unabhängig davon gehe er aber voll fokussiert in die kommende Spielzeit.