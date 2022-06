FC Augsburg verpflichtet BVB-Trainer Enrico Maaßen

Der FC Augsburg gibt den Nachfolger von Markus Weinzierl bekannt. Ein Trainer von Borussia Dortmund steht in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Bundesligisten.

Maaßen hatte die Dortmunder Reserve in der Saison 2020/21 in der Regionalliga West zum Aufstieg geführt und landete mit dem Aufsteiger in der abgelaufenen Drittliga-Saison auf Platz 9. Davor stand der Coach in der vierten Liga beim SV Drochtersen/Assel sowie SV Rödinghausen unter Vertrag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)