Bundesliga: Wie Karl-Heinz Körbel von Eintracht Frankfurt zum Rekordspieler wurde

Er hatte alles so schön geplant, der Spielplan machte es möglich.

Mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart, der die Frankfurter Eintracht nach Jahren der Depression zurück ins internationale Geschäft bringen würde, wollte Karl-Heinz Körbel von der Bundesligabühne abtreten. Nach 603 Bundesligaspielen ein letzter Gruß an sein Publikum, für das er 19 Jahre gespielt hatte.

Mit 17 gab er im Oktober 1972 sein Debüt gegen die Bayern und schaltete gleich Gerd Müller aus, da blieb er in der Mannschaft.

Als Rekordspieler wollte er am 15. Juni 1991 im Frankfurter Waldstadion endgültig Abschied nehmen, er war ja nun schon 36. Doch in die Annalen gingen andere Daten ein: Körbel, Karl-Heinz, 602 Bundesligaspiele. Letzter Einsatz: 8. Juni 1991, Millerntor-Stadion Hamburg. Heute vor 31 Jahre also.