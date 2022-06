Poker um Sadio Mané zwischen FC Bayern und FC Liverpool spitzt sich zu

Der FC Bayern will, Sadio Mané will - aber der Transferpoker ist in vollem Gange!

Für die Münchner kommt das nicht überraschend: Die Verantwortlichen haben damit gerechnet, dass die Gespräche mit den Reds nicht einfach werden, zumal es sich bei Mané um einen absoluten Topspieler handelt - und dennoch ist der Optimismus ungebrochen groß, dass der 30-Jährige in der kommenden Saison regelmäßig in der Allianz Arena aufläuft.

Liverpool lehnt auch zweites Angebot ab

FC Bayern plant mit 35 Millionen Euro

Intern planen die Bayern nach SPORT1 -Informationen mit einer fixen Ablöse von 35 Millionen Euro plus weiteren fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen.

Gut möglich also, dass der FC Liverpool mit dem Verkauf von Mané letztlich ungefähr das erlöst, was der Verein einst für seine Verpflichtung in die Hand genommen hatte: 2016 war der Rechtsfuß für rund 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton an die Anfield Road gewechselt.