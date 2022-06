Bundesliga: Ist Schalke zu groß für Trainer Frank Kramer?

Am Dienstagmittag mache Schalke 04 offiziell, was einen Tag zuvor laut übereinstimmenden Medienberichten bereits fix war.

Frank Kramer wird der neue Cheftrainer der Knappen und tritt damit das Erbe von Mike Büskens an, der die Schalker im Endspurt in die Bundesliga führte.

Schalke-Fans von Kramer nicht begeistert

Die Kritikpunkte: Ein zu kleiner Name, bisher quasi nur Erfahrungen bei kleinen Vereinen in Deutschland und dort auch keinen Erfolg über einen längeren Zeitraum.

Kramer in Vergangenheit häufig entlassen

Was aber dennoch Tatsache ist: Bei seinen Stationen in Deutschland bei Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld wurde Kramer am Ende entlassen. Mit Greuther Fürth stieg er aus der Bundesliga ab (Saison 2012/13) und kam nicht mehr hoch, mit Fortuna Düsseldorf taumelte er Richtung 3. Liga (Saison 2015/16) und bei Arminia Bielefeld wurde er entlassen, weil nicht mehr an die Trendwende unter ihm geglaubt wurde.