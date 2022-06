Triathlon: Frodeno feiert Comeback in Roth

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno gibt nach auskurierter Achillessehnenverletzung sein Comeback beim Langdistanz-Triathlon in Roth.

"Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich wieder ein festes Ziel brauche. Da gibt es kein fantastischeres Rennen als Roth", sagte der 40-jährige Frodeno, wer wegen seiner Blessur Anfang Mai auf die Teilnahme an der Ironman-WM in St. George/Utah verzichtet hatte.