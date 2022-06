LoL: Prime League Spieltag #3: Spandau zu stark - GamerLegion mit Fehlstart

Am dritten Spieltag des Summer Splits kam es zur Neuauflage des letzte Prime-League-Finals © Strauss Prime League via Twitter

Am dritten Spieltag der heimischen Strauss Prime League kam es zur Neuauflage des Spring-Splits-Finals zwischen GamerLegion und Eintracht Spandau. Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit.

Fans von GamerLegion werden sich sicherlich gerne an den 20. März 2022 zurückerinnern. Mit einem klaren 3:0 über die favorisierte Eintracht aus Spandau, krönte man sich im Finale nach einer überragenden Saison zum Sieger des Strauss Prime League Spring Splits.

Der Summer Split ist gestartet und während Spandau mit einer makellosen Bilanz bei zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze steht, legte der Titelverteidiger mit Niederlagen gegen BIG und MOUZ einen durchaus holprigen Start hin. Gibt es also einen besseren Moment für GamerLegion als die Neuauflage des letzten Finals, um das Ruder herumzureißen und sich wieder im Rennen um den Titel zurückzumelden? Wohl kaum.

Eintracht Spandau vs. GL - Wieder eine klare Angelegenheit

Der Druck als Titelverteidiger nicht auch noch die dritte Niederlage im dritten Spiel zu kassieren war hoch und wurde im Vorfeld der Partie noch einmal potenziert. Denn mit BIG und Schalke 04 befinden sich zwei weitere Titelanwärter in einer bestechenden Frühform. Beide konnten ihre Partien gegen WAVE Esports und SK Gaming Prime gewinnen - GamerLegion drohte bei einer Niederlage gegen Spandau den Kontakt zur Tabellenspitze also schon früh in der Saison zu verlieren.