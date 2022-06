Nach Therapie am Fuß: Nadal lässt es ruhiger angehen

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat sich nach seinem 14. Triumph bei den French Open einer Behandlung an seinem verletzten linken Fuß unterzogen. Dies teilte ein Sprecher des 36-Jährigen mit. Demnach erhole sich Nadal derzeit in seinem Haus auf Mallorca. Sein großes Ziel bleibe der Start beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres, dem Rasenklassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli).

Nadal leidet seit Jahren an einem Problem in seinem Fuß, dem so genannten Müller-Weiss-Syndrom, einer seltenen und degenerativen Erkrankung, welche die Knochen in den Füßen betrifft.