Radsport: Tabubruch? Tour de France soll 2024 nicht in Paris enden

Die Tour de France bricht offenbar mit einer der größten Traditionen. Erstmals in der Geschichte könnte die finale Etappe nicht in Paris stattfinden.

Tabubruch im Radsport? Im Sommer 2024 soll die Schlussetappe der Tour de France nicht wie gewohnt in Paris, sondern am Mittelmeer in Nizza ausgetragen werden. Das vermeldet die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport.