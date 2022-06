Basketball. BBL: Raoul Korner ist neuer Cheftrainer der Hamburg Towers und Calles-Nachfolger

Der Österreicher Raoul Korner, in den vergangenen sechs Jahren beim Ligarivalen medi Bayreuth tätig, erhält an der Elbe einen Zweijahresvertrag.

Calles (39) hatte seinen auslaufenden Vertrag in Hamburg nicht verlängert, der Spanier steht in der kommenden Saison beim Ligarivalen EWE Baskets Oldenburg an der Seitenlinie. Korner hatte seinen Stuhl in Bayreuth ebenfalls auf eigenen Wunsch geräumt.