Medien: Tour-de-France-Finale 2024 nicht in Paris

Die Tour de France steht angeblich vor einem Tabubruch: Erstmals in der Geschichte des wichtigsten Radrennens der Welt soll die Große Schleife bei der 111. Ausgabe in zwei Jahren nicht wie gewohnt in Paris enden. Das berichtet die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. Stattdessen sei Nizza als Zielort vorgesehen.