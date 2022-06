NFL: Irrer Verkaufspreis für die Broncos - besondere Personalie soll Liga überzeugen

Irrer Rekordpreis im US-Sport

Das Besondere an diesem Deal: Mit der vereinbarten Summe dringt der US-Sport in völlig neue Dimensionen vor. Den bisherigen Verkaufsrekord für eine NFL-Franchise hielt bislang David Trepper, der die Carolina Panthers 2018 für 2,3 Milliarden Dollar erworben hatte.

Walton-Penner-Group will mit besonderer Personalie überzeugen

Was das Angebot aus Sicht der NFL besonders interessant macht: Mit an Bord ist auch Mellody Hobson. Die 53-Jährige ist Co-CEO von Ariel Investments und damit die erste afro-amerikanische Frau, die den Vorsitz in einem S&P-500-Unternehmen übernahm. Da der NFL immer wieder fehlende Präsenz von Minderheiten in Führungspositionen vorgeworfen wird, ist dies für die Liga ein schöner Nebeneffekt.