Prozessauftakt: Blatter gibt sich gelassen

Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter ist mit demonstrativer Gelassenheit in den Prozess gegen ihn und den ehemaligen UEFA-Boss Michel Platini gegangen.

„Ich bin guter Laune. Es ist ein sonniger Tag heute im Tessin“, sagte der 86 Jahre alte Blatter bei seiner Ankunft am Gerichtsgebäude in Bellinzona. Auch Platini (66) freute sich über „den schönen Tag“ beim Auftakt der Verhandlungen in der Schweiz.