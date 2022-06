Olympia: Eileen Gu wandert weiter zwischen den Welten

„Ich denke, das ist ein schönes Beispiel für Globalität und für die Fähigkeit, Skifahren und Wintersport zu nutzen, um Menschen zu verbinden“, sagte Gu am Dienstag bei einer Veranstaltung des Time Magazine in New York über ihre neue Rolle.

Die in Kalifornien als Tochter eines amerikanischen Vaters und einer chinesischen Mutter geborene Gu repräsentierte seit 2019 China in ihrer Sportart und war in Peking das Gesicht der Spiele. Dort hatte sie Gold im Big Air und in der Half Pipe sowie Silber im Slopestyle gewonnen.