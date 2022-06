Formel 1: Steiner fordert unfallfreies Baku-Rennen von den Haas-Piloten

Schumacher? "Kann nicht so weitergehen!"

Haas-Teamchef Günther Steiner hat genug von teuren Unfällen und seine Piloten Mick Schumacher und Kevin Magnussen vor dem nächsten Einsatz in der Formel 1 zu einem crashfreien Rennen ermahnt.

„Wir hoffen, dass wir in Baku keine Schäden haben werden“, sagte Steiner vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag. (Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker)

Formel 1: Nach Baku kommt Kanada

Dabei richtete er seinen Blick vor allem auf das folgende Rennen in Kanada, das nur eine Woche später ansteht: „Wir haben nur wenige Tage Zeit, um uns dort einzurichten. Wenn man also einen Schaden am Auto hat, wird es noch schwieriger.“ (DATEN: Der Kalender der Formel 1 2022)