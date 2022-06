Comeback Kid Aldemir wird elfter

So geschehen vergangene Nacht bei „Event #12: $50,000 High Roller“. Main Event Champion Koray Aldemir musste relativ früh die Segel streichen, $50,000 Einsatz waren erstmal futsch. Bei einem Re-Entry hätte er Chips in Höhe von gerade mal 12 Big Blinds bekommen. Damit ist man „short“ im Turnier, aber wer weiß.....

Max Kruse im nächsten Championship Event

Derweil versucht Max Kruse endlich das erste Preisgeld einzufahren. Der Wolfsburger sitzt momentan in „Event #15: $10.000 Omaha Hi-Lo 8 Or Better Championship“. Unter den aktuell 175 Spielern liegt Kruse im Mittelfeld. Das Event ist auf drei Tage angelegt und befindet sich noch in der frühen Phase.