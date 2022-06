Volleyballer feiern erfolgreichen Start in die Nations League

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in die Nations League gestartet. © Imago

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in die Nations League gestartet. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Michal Winiarski setzte sich zum Auftakt in Ottawa gegen Gastgeber Kanada mit 3:0 (25:19, 25:20, 30:28) durch. Bester deutscher Scorer war Außenangreifer Christian Fromm (18 Punkte).

In der ersten von insgesamt drei Gruppenphasen trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der kanadischen Hauptstadt noch auf Argentinien, Bulgarien und Serbien. Die besten acht der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, in der vergangenen Saison hatte Deutschland den 13. Platz belegt.