NHL: Tampa Bay Lightning gewinnt Spiel vier gegen New York Rangers

Die Tampa Bay Lightning melden sich in den Eastern-Conference-Finals endgültig zurück. Der Titelverteidiger gleicht gegen die New York Rangers zum 2:2 aus.

Das Team aus Florida durfte sich außerdem bei Goalie Andrei Vasilevski bedanken, der mit 33 Paraden einen maßgeblichen Anteil am Heimerfolg hatte. Spiel fünf findet in der Nacht zum Donnerstag wieder in New York statt. Für den Einzug in das Stanley-Cup-Finale benötigt eine Mannschaft insgesamt vier Siege. (NEWS: Alles zur NHL)