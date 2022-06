DFB-Team: Stimmen von Hofmann, Müller und Co. nach 1:1 gegen England

Anzeige

Die deutschen Spieler sind trotz des späten Ausgleiches gegen England mit ihrer Leistung größtenteils zufrieden. Dennoch schmerzt der verpasste Sieg.

Bis zur 88. Minute sah es nach einem Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft in ihrem zweiten Nations-League-Spiel gegen England aus - dann musste die Elf von Trainer Hansi Flick doch noch das bittere 1:1 durch den Elfmeter von Harry Kane hinnehmen.

Dennoch zeigten sich die Protagonisten mit dem Spiel überwiegend zufrieden. SPORT1 mit den Stimmen vom ZDF und von der Mixed Zone.

Hansi Flick: „Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Torhüter und für mich der beste Torwart der Welt. Ich finde, dass wir ein tolles Spiel gezeigt haben, aber haben uns leider nicht belohnt. Vielleicht hätten wir ein Tor nachlegen können, aber Manu hat auch einige Chancen vereitelt. Wir haben gegen England gespielt, eine Top-Mannschaft und gerade, was sie in der Offensive haben, ist beeindruckend. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt ist haben, war gut. Das einzige Manko ist, dass wir uns nicht belohnt haben.

... über den Elfmeter: „Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, um die Szene zu reflektieren, aber in dem Moment war ich schon sauer. Wir können es leider nicht ändern, wie der Schiedsrichter entscheiden hat.

... über die Rotation: Wir haben uns vieles für heute vorgenommen und haben analysiert, was wir gegenüber dem Italien-Spiel besser machen wollen. Hinter den Spielern liegt eine lange Saison und sie haben kaum Pause gehabt. Es geht darum, auch ein bisschen Sorge zu walten. Die Spieler konnten sich heute beweisen und zeigen. Wir sind Stolz darauf, so eine Leistung gezeigt zu haben.

... über seinen Umgang mit den Spielern: Auf der einen Seite benötigen die Spieler Vertrauen, sie brauchen Rückendeckung, aber wir sind bei der Nationalmannschaft und es geht letztlich immer um das Wohl der Mannschaft. Die Mannschaft steht über allem. Wir haben eine gute Atmosphäre. Wir befinden uns in einer Leistungsgesellschaft und es geht darum, dass man performt. Mir ist wichtig, dass wir immer auf einem hohen Level sind. Wenn Spieler neu hereinkommen und an das Level herankommen, müssen die Spieler auf Bank sehen, dass sie die Leistungen auch zeigen. Wettbewerb ist gar nicht so schlecht. Jeder Spieler hat die Chance, auf sich aufmerksam zu machen und auf den WM-Zug zu springen. Nach den vier Spielen ziehen wir ein Fazit und werden dann sehen, wo wir stehen. Im September geht es dann darum, uns den Feinschliff zu holen.

... über die kommende Aufgabe: Wir haben jetzt zum Ungarn-Spiel einen Tag mehr frei und werden am Donnerstag nicht auf dem Platz sein. Es ist wichtig, dass die Spieler auch mal den Kopf frei bekommen.“

Manuel Neuer: „Wir hatten die komplette Kontrolle, haben das Spiel dominiert. Natürlich lässt du gegen eine Mannschaft wie England auch Chancen zu, da hatten wir teilweise Glück. Aber wir waren die bessere Mannschaft, und es ist schade, dass wir es nicht zu Ende gebracht haben.“

Gündogan: „...dann darf uns das nicht passieren“

Jonas Hofmann: „Bitter, dass wir den Ausgleich kassiert haben. Das war extrem blöd. Wir haben es ganz gut gemacht und uns einige Chancen herausgespielt. Rund um war es ein ordentliches Spiel. Ich habe schon sowohl vorne als auch hinten rechts gute Spiele gemacht. Für den Trainer ist es gut, wenn er rotieren kann. Ich bin froh, wenn ich auf dem Platz stehe.“ (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Thomas Müller: „Vom Gefühl her haben wir ein gutes Spiel gemacht. England ist keine Laufkundschaft. Wir müssen das Tor in der 88. Minute verdauen, aber wir hätten den Sieg verdient gehabt. Der Sieg hätte uns gutgetan, aber es ist nur die Nations League. Das sind Freundschaftsspiele, die in einem Turnier verpackt sind. Von der Bank sah es so aus, als würde Kane den Ball nicht bekommen und er Schlotterbeck gekreuzt hat. Der Schiedsrichter meinte, dass Kane an den Ball hätte kommen können. Wir haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind, aber es muss auch die Konstanz dazu kommen.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Ilkay Gündogan: „Wir haben richtig viel Bewegung gehabt, waren sehr aktiv. Wir haben den Ball phasenweise richtig gut laufen lassen, haben uns Torchancen rausgespielt und waren auch gegen den Ball sehr aggressiv. Das man diese Engländer nicht über 90 Minuten ausschalten kann, ist ein Stück weit normal, sie haben vorne enorme Qualität. Trotzdem glaube ich, dass wir die überlegenere Mannschaft waren und das Spiel hätten gewinnen müssen. Ehrlicherweise überwiegt etwas die Enttäuschung, da man gerade so spät durch einen Elfmeter den Ausgleich kassiert. Wir hatten die Chancen ein zweites oder drittes zu machen und haben es leider verpasst. Bei so einem knappen Spielstand kann es passieren, dass einer durchrutscht. Wir wollen versuchen, das in den nächsten Spielen besser zu machen. Wenn wir wirklich wieder Schritt für Schritt an die Spitze zurück wollen, darf uns das so nicht passieren.“ (DATEN: Tabellen der Nations League)