Später VAR-Elfmeter kostet DFB Sieg gegen England - Kane gleicht Hofmann-Tor aus

In der zweiten Partie der Liga 1 der Nations League trennen sich Deutschland und England mit 1:1 (0:0). Jonas Hofmann erzielte die Führung für die DFB-Elf (50.), ehe Kane durch einen umstrittenen Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (86.)

Kramer: Elfmeter „war wirklich unglücklich“

Nico Schlotterbeck brachte Harry Kane in der 86. Minute zu Fall

Auch Thomas Müller haderte mit der Entscheidung des Schiedsrichters: „Von der Bank sah es so aus, als würde Kane den Ball nicht bekommen und er Schlotterbeck gekreuzt hat. Der Schiedsrichter meinte, dass Kane an den Ball hätte kommen können“, so der 32-Jährige bei ZDF.