Tennis, French Open: Zverev gibt Diagnose bekannt - Tennis-Star bereits am Sprunggelenk operiert, drei Bänder gerissen

Alexander Zverev bestätigt bei Instagram, dass er am Sprunggelenk operiert worden ist. Die befürchtete Diagnose bestätigt er. Dennoch gibt er sich kämpferisch

Der 25-Jährige gab via Instagram Einblick in seinen Genesungsprozess. „Wir alle haben unsere eigene Reise im Leben. Das ist ein Teil von meiner“, schrieb Deutschlands Nummer eins im Herrentennis.

„Nächste Woche werde ich die Nummer 2 der Welt, aber heute Morgen musste ich mich einer Operation unterziehen“, verkündete Zverev und bestätigte die schlimmsten Befürchtungen: „Nach einer weiteren Untersuchung in Deutschland erhielten wir die Bestätigung, dass alle drei lateralen Bänder in meinem rechten Sprunggelenk gerissen waren.“

Die Verletzung hatte sich der Hamburger im Halbfinale der French Open am vergangenen Freitag zugezogen . In einem hochklassigen Halbfinale gegen Sandplatz-König Rafael Nadal war Zverev beim Stand von 6:7, 6:6 im Tiebreak des zweiten Satzes umgeknickt und musste das Match unter Schmerzensschreien aufgeben.

Für das ATP-Turnier in Halle fällt er sicher aus, auch ein Start in Wimbledon ist mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen. Die französische Sportzeit L‘Equipe hatte zuvor bereits von einer Ausfalldauer von rund sechs bis acht Wochen berichtet.

„Um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen, war eine Operation die beste Wahl“, betonte Zverev und kündigte an: „Meine Reha beginnt jetzt und ich werde alles tun, um stärker denn je zurückzukommen!“