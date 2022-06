Handball-Legende Kiril Lazarov beendet Karriere

Kiril Lazarov verkündete am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass der 42-Jährige nun seine Schuhe an den Nagel hängen wird. „Meine Geschichte neigt sich dem Ende zu. Wenn man die Dinge mit Liebe tut, ist man in der Lage, Grenzen zu verschieben. Ich gehe erhobenen Hauptes“, erklärte er.

Lazarov mit zahlreichen Tor-Rekorden

Bei all diesen Teams stellte er seine Torgefährlichkeit ebenso unter Beweis wie in der Nationalmannschaft. So ist er mit 1462 Toren in 246 Spielen Rekord-Torschütze der Champions League und hält zudem den Rekord für die meisten Treffer bei einer Weltmeisterschaft (92) und einer Europameisterschaft (61).