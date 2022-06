U21: Moukoko trifft doppelt - Nationalmannschaft besiegt Polen

Der erst 17-Jährige erzielte beim 2:1 (1:1) in Lodz im vierten Spiel für das DFB-Team schon seine Treffer Nummer fünf und sechs. Durch den Sieg verbaute Titelverteidiger Deutschland den Polen den Weg zur Endrunde 2023 und fand die passende Antwort auf das deftige 0:4 im Hinspiel. (NEWS: Alles zur U21-EM-Qualifikation)

BVB-Juwel Moukoko traf erstmals in der 25. Minute, damit war der als Wunderkind gepriesene Stürmer in jedem seiner bisherigen U21-Spiele erfolgreich. Nach dem Ausgleich durch Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg (35.) sorgte erneut Moukoko (85.) für den glücklichen Sieg. Europameister Deutschland hatte das EM-Ticket bereits am vergangenen Freitag gelöst.