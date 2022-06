NFL: Aaron Donald verlängert bei Los Angeles Rams - so kam es zum neuen Rekord-Vertrag

Karriereende von Donald stand im Raum

Damit hatte sich der dreifache Defensive Player of the Year jedoch unzufrieden gezeigt, sogar ein vorzeitiges Karriereende stand nach dem Super-Bowl-Sieg im Februar gegen die Cincinnati Bengals im Raum.

Donald wird im Super Bowl zum Helden

Den sportlichen Wert des Defensive Lineman unterstreichen acht Pro-Bowl-Teilnahmen in Serie und 16 Sacks in der vergangenen Saison, darunter 3,5 in den Playoffs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Gewichtheben um 4:30 Uhr morgens

Nachdem er in seiner College-Zeit an der University of Pittsburgh mit herausragenden Leistungen glänzte, wurde Aaron Donald 2014 an 13. Stelle im NFL-Draft von den St. Louis Rams gepickt.