Der 1. FC Nürnberg hat eine bewegende Historie vorzuweisen. Europa-Pokal, Meisterschaft und Abstieg erlebte der Club nicht nur im Laufe der Zeit - sondern einst auch innerhalb eines einzigen Jahres. Am 7. Juni jährt sich die sportliche Katastrophe zum 53. Mal.

In der Bundesliga ist es das erst Mal, die großen Zeiten der Franken liegen eigentlich weit zurück. Nun aber glauben sie an eine Renaissance der Stuhlfauth-Ära, Trainer Max Merkel, der schon mit Dortmund und 1860 München Meister geworden ist, ist der vermeintliche Erfolgsgarant. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Merkel vergrault Nürnbergs Meister-Offensive

Der Keim des Abstiegs wird in der Sommerpause gelegt, als Merkel fatale Personalentscheidungen trifft.

Nur Merkel, der im Kleinwalser-Tal eine brutale Vorbereitung durchführt, bleibt der alte Zyniker und drischt weiter auf seine Spieler ein. Über Srdjan Cebinac sagt er, er sei ein Trottel, Simulant, Eselstreiber, Schaschlikbrater und bedauert: „Wenn ich mir vorstelle was er gekostet hat und wieviel Tore Cebinac schießt – da ist Pelé direkt billig.“

Die Krise beginnt früh in der Bundesligasaison 1968/1969

Der Trainer schlägt nach dem 1:1 gegen MSV Duisburg in die gleiche Kerbe: „Das ist der Fluch der Meisterschaft. Meine Spieler haben zu viel Geld verdient und jetzt denken sie mehr an ihre Geschäfte als an Fußball.“