Golf: Woods verpasst US Open - "Mein Körper braucht mehr Zeit"

Superstar Tiger Woods muss erneut eine Pause einlegen und weiter auf sein Comeback bei der US Open der Golfprofis warten.

Der 46-jährige Amerikaner, der zuletzt bei der PGA Championship wegen neuerlicher Probleme am Bein nach der dritten Runde aufgegeben hatte, sagte am Dienstag seine Teilnahme ab. Das Turnier findet kommende Woche in Brookline/Massachusetts statt.