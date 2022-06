Anzeige

LoL Summer Split: Wer wechselt, wer bleibt? Alle LEC-Teams im Überblick LEC: Summer Split Roster Updates

Am 17. Juni startet der Summer Split der LEC © @saintroyo

Robin Ahlert

Noch zehn Tage bis zum Start von Europas höchster League-of-Legends-Spielklasse, der LEC. In der Offseason hat sich standardgemäß viel getan. Das ein oder andere Roster erstrahlt in neuem Glanz.

Am 17. Juni beginnt der Summer Split der LEC. Zeit sich die Roster der verschiedenen Teams genauer anzuschauen. Wer kam? Wer ging? Welches Team setzt auf Kontinuität und blieb gleich? Wir haben die Antworten.

LEC 2022: Alle Teams und Spielerwechsel im Überblick

Rogue

Man könnte den vergangenen Spring Split als klassische Rogue-Saison sehen. Mit 14-4 wieder einmal eine sehr starke Saison gespielt, nur um am Ende (mal wieder) im Finale zu verlieren.

Trotz alledem möchte die Organisation trotz der erneuten Finalniederlage auf der ansonsten guten Saison aufbauen. Und belässt das Roster so wie es ist.

Roster Rogue

Top-Lane: Andrei „Odoamne“ Pascu

Jungle: Kim „Malrang“ Geun-seong

Mid-Lane: Emil „Larssen“ Larsson

AD-Carry: Markos „Comp“ Stamkopoulos

Support: Adrian „Trymbi“ Trybus

Fnatic

Auch das auf dem Papier wohl stärkste Roster, welches am Ende überraschend früh gleich zweimal (2:3 vs. Rogue und 0:3 vs. G2) in den Semifinals scheiterte, setzt weiterhin auf Kontinuität und bleibt gleich.

Zumindest bis jetzt.

Immer mal wieder poppen Gerüchte auf, die die Jungle-Position bei FNC betreffen. Anscheinend steht Ivan „Razork“ Diaz durchaus zu Diskussion und könnte durch MAD-Lions-Star Javier „Elyoya“ Batalla oder sogar Magnus „MAXI“ Kristensen vom hauseigenen Academy Team Fnatic TQ ersetzt werden. Bestätigt wurde aber noch nichts, entsprechend ist das Roster bis jetzt noch dasselbe wie im Spring Split.

Roster Fnatic

Top-Lane: Martin „Wunder“ Hansen

Jungle: Ivan „Razork“ Diaz

Mid-Lane: Marek „Humanoid“ Brazda

AD-Carry: Elias „Upset“ Lipp

Support: Zdravets „Hylissang“ Galabov

Misfits Gaming

Das Überraschungsteam des letzten Splits ist bisher das Einzige der Top 4, welches Roster-Änderungen vorzuweisen hat. Mit Joel „Irrelevant“ Miro Scharoll kommt ein deutscher Spieler aus dem eigenen Academy Team Misfits Premier um Tae-min „HiRit“ Shin zu ersetzen.

Da ursprünglich ein Swap der beiden Top-Laner vorgesehen war, HiRit das Team aber darum gebeten hat, wieder in die Heimat nach Südkorea zurückkehren zu dürfen, spielt Irrelevant zunächst in beiden Teams. Zumindest so lange, bis der LFL-Ableger einen eigenen Top-Laner verpflichtet hat.

Roster Misfits Gaming

Top-Lane: Joel „Irrelevant“ Miro Scharoll

Jungle: Lucjan „Shlatan“ Ahmad

Mid-Lane: Vincent „Vetheo“ Berrié

AD-Carry: Matus „Neon“ Jakubcic

Support: Mertai „Mersa“ Sari

G2 Esports

Never change a winning team.

Zumindest eines, welches den letzten LEC Spring Split gewonnen hat. Zwar wurden dem Team rund um die Altmeister Marcin „Jankos“ Jankowski und Rasmus „caPs“ Winther beim diesjährigen MSI klar die Grenzen aufgezeigt, doch vor allem die Bot-Lane von G2 ist auch noch lange nicht am Ende ihres Entwicklungspotenzials angekommen.

Ergo keine Roster-Änderungen beim LEC-Rekordmeister.

Roster G2 Esports

Top-Lane: Sergen „Broken Blade“ Celik

Jungle: Marcin „Jankos“ Jankowski

Mid-Lane: Rasmus „caPs“ Winther

AD-Carry: Victor „Flakked“ Lirola Tortosa

Support: Raphael „Targamas“ Crabbé

Excel Esports

Nachdem der letzte Split mit dem erstmaligen Erreichen der Playoffs seit Bestehen der Organisation der erfolgreichste in der Geschichte von XL war, sahen die Verantwortlichen des britischen Teams offenbar keine Nöte irgendetwas am Roster zu ändern. Das Team ist nach wie vor das Selbe.

Roster Excel Esports

Top-Lane: Finn „Finn“ Wiestal

Jungle: Mark „Markoon“ van Woensel

Mid-Lane: Erlend „Nukeduck“ Holm

AD-Carry: Patrik „Patrik“ Jiru

Support: Mihael „Mikyx“ Mehle

Team Vitality

Die Performance von Team Vitality war die für Experten wie Fans gleichermaßen wohl größte Enttäuschung des Spring Split 2022. Als Superteam angepriesen, schaffte es das vor Talent nur so strotzende Roster nicht über einen fünften Platz hinaus.

Nun wurden bei den Bienen Konsequenzen gezogen: Mit Oskar „Selfmade“ Boderek muss der etatmäßige Jungler seinen Hut nehmen. Ersetzt wird der 22-jährige Pole mit Kang „Haru“ Min-seung, der zuletzt beim NLC-Gewinner X7 Esports unter Vertrag stand.

Roster Team Vitality

Top-Lane: Barney „Alphari“ Morris

Jungle: Kang „Haru“ Min-seung

Mid-Lane: Luka „Perkz“ Perkovic

AD-Carry: Matyas „Carzzy“ Orsag

Support: Labros „Labrov“ Papoutsakis

MAD Lions

Von Hero to Zero innerhalb nur eines Splits. Während man 2021 noch beide Splits gewinnen konnte, verpassten die Löwen im Spring Split 2022 sogar die Playoff-Qualifikation. Damit dies in der kommenden Sommer-Saison nicht noch einmal passiert, wurde auf der Mid-Lane nachgerüstet.

Yasin „Nisqy“ Dincer ersetzt den erst zu Beginn der 2022er-Saison verpflichteten Steven „Reeker“ Chen, und soll MAD helfen wieder an die Glanzzeiten von 2021 anzuknüpfen.

Roster MAD Lions

Top-Lane: Irfan „Armut“ Tükek

Jungle: Javier „Elyoya“ Batalla

Mid-Lane: Yasin „Nisqy“ Dincer

AD-Carry: William „UNF0RGIVEN“ Nieminen

Support: Norman „Kaiser“ Kaiser

SK Gaming

Trotz eines enttäuschenden Spring Splits ist die einzige Änderung im Roster von SK die Namensänderung von Top-Laner Janik „JNX“ Bartels, der früher unter dem Nicknamen „Jenax“ bekannt war.

Am Roster selbst wurde trotz einer 7-11 Bilanz und dem verpassen der Playoffs bisher nichts verändert.

Roster SK Gaming

Top-Lane: Janik „JNX“ Bartels

Jungle: Erberk „Gilius“ Demir

Mid-Lane: Daniel „Sertuss“ Gamani

AD-Carry: Jean „Jezu“ Massol

Support: Erik „Treatz“ Wessén

Team BDS

Der LEC-Debütant, der vor Beginn der 2022er-Saison den Platz von Schalke 04 Esports einnahm, blickt auf den erwartbar schweren ersten Split zurück, in dem man gerade einmal vier Spiele gewinnen konnte.

Um es in der zweiten Jahreshälfte besser zu machen, tauschte die schweizerische Organisation sowohl auf der Top-Lane als auch auf der Support-Position. Sowohl Tobiasz „Agresivoo“ Ciba als auch Robert „Erdote“ Nowak kommen vom Farm-Team aus der französischen LFL und ersetzen Adam „Adam“ Maanane und Dino „LIMIT“ Tot.

Beide Neuverpflichtungen hatten maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison von Team BDS Academy und sollen nun auch dafür sorgen, dass der Summer Split des LEC-Hauptteams ähnlich gut verläuft.

Roster Team BDS

Top-Lane: Tobiasz „Agresivoo“ Ciba

Jungle: Jakub „Cinkrof“ Rokicki

Mid-Lane: Ilias „NUCLEARINT“ Bizriken

AD-Carry: Matthew „xMatty“ Coombs

Support: Robert „Erdote“ Nowak

Astralis

Das mieseste Team des Spring Splits (Bilanz: 3-15), hat logischerweise auch die meisten Roster-Änderungen vorzuweisen. Einzig Mid-Laner Oliver „Dajor“ Ryppa und AD-Carry Kasper „Kobbe“ Kobberup sind aus der Vor-Saison über geblieben.

Mit Kiss „Vizicsacsi“ Tamás (Top-Lane, kommt von GamersOrigen/Team GO), Andrei „Xerxe“ Dragomir (Jungle, kommt von den Immortals) und Lee „JeongHoon“ Jeong-hoon (Support, Fredit BRION Challengers) kommen drei Neue, um den letzten Split vergessen zu machen und Astralis endlich mal in Richtung der Playoffs zu führen.

Roster Astralis

