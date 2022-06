Nationalmannschaft: Jamal Musiala vom FC Bayern spielt dank Löw und Flick für den DFB

„England ist meine zweite Heimat und wird immer einen Platz in meinem Herzen haben“, sagte das Top-Talent des FC Bayern kürzlich im großen SPORT1 -Interview.

Zum Hintergrund: Musiala war als 7-Jähriger mit seiner Familie aus dem hessischen Fulda auf die Insel gezogen, wo seine Mutter Carolin ein Auslandssemester an der Universität in Southampton antrat. Was nur ein vorübergehender Aufenthalt werden sollte, entwickelte sich zu einer langfristigen Liebesgeschichte.